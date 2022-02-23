Akşener: Rusya'yı askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Rusya'nın Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması, günümüzde kabul edilebilecek bir tutum değildir. Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. İktidarın, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına devam etmesi yönündeki kararını da olumlu buluyoruz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yaklaşık 3 milyon kişinin emeklilikte yaşa takıldığını ve yaş nedeniyle emekli olamadığını belirterek, "Yaklaşık 1,8 milyon insanımız da önümüzdeki dönemde maalesef emeklilikte yaşa takılacak. Yani bugün yaklaşık 4,8 milyon halen çalışan veya geçmişte çalışmış olan vatandaşımız EYT mağduru. Ailelerini de kattığımızda 20 milyon insanımız mağdur. 8 bin gün, 9 bin gün, 10 bin gün prim ödemiş çalışanlarımıza, 'sen emekli olamazsın' demek haksızlıktır, düpedüz zulümdür" dedi.