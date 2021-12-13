Akşener: "(Millet İttifakı) Bunlar her şeye karşı dediler"
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimat lansmanı programı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelmesi Tanıtım görüntüsü İYİ Parti Genel Başkanı Meral...
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimat lansmanı programı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gelmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelmesi
Tanıtım görüntüsü
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimat lansmanı programına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşma yaptı. (1)