Akşener kazada ölen il başkanının cenaze törenine katıldı

07.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenaze törenine katıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, son yolculuğuna uğurlandı. Bayrak için öğle namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii de cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Bayrak Sarıtopraklık Mezarlığına dualarla defnedildi.

Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Akşener, ilk olarak Çapanoğlu Büyük Camii'ne gelerek Bayrak'ın tabutu başında dua etti. Daha sonra Akşener, Seyfi Bayrak'ın çocukları Hasan, Murat, Ömer ve eşi Fatma Bayrak'a taziye ziyaretlerinde bulundu. Akşener üzüntüsünü Seyfi Bayrak'ın eşi Fatma Bayrak ile paylaştı.

Akşener ayrıca Seyfi Bayrak ile aynı kazada hayatını kaybeden ve yarın toprağa verilecek İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Törene Bayrak'ın yakınları Yozgat Valisi Kadir Çakır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İYİ Partili milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşener, cenaze töreninin ardından, kalp ameliyatı olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şahiner'in Cevheri Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen ziyarette Akşener, Şahiner'e geçirdiği ameliyat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

(İHA)

Kaynak: İHA