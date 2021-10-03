Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Şimdi bu hak mı? - Haberler
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Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Şimdi bu hak mı?

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika
Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Şimdi bu hak mı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü için fazladan 10 milyar dolar ödeme yapıldığını belirterek "10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Osmangazi Köprüsü'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Akşener mesajında, "10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?" ifadelerini kullandı.

NELER YAPILABİLECEĞİNİ SIRALADI

Meral Akşener, paylaştığı görseldeyse 10 milyar dolar ile neler yapılabileceğini şöyle sıraladı: "10 Milyar İle Ne Yapılır? Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da; 205 bin 5 yıllık öğretmen ataması, 1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL destek, 3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi."

Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Şimdi bu hak mı?

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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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