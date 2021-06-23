Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına ilk yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına ilk yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim

Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına ilk yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
Haberler.com - Haberler | Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinin yıkılması hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Onun karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak bizzat kim nerede ne yapmışsa hepsinin takipçisi olmazsam, hepsini rezil etmezsem namerdim" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi başlatıldı. 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı.

"KİM NE YAPMIŞSA REZİL ETMEZSEM NAMERDİM"

Partisinin grup toplantısında bu konuya değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İki gündür Sayın Lütfü Türkkan'ın meşhur çiftliği üzerine gagalanıyoruz. Bir basın mensubu arkadaşımız soru sormak istedi. Sayın Türkkan'ın açıklamaları var ama onun karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak ben, kim nerede ne yapmışsa tespit edip rezil etmezsem namerdim. Yıkıldı mı, yıkıldı. Tamam." dedi.

"ŞİMDİ BEN TAKİP EDECEĞİM"

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi: "İletişim Başkanı'nın eviyle ilgili bir şey çıktı ağzımızı açmadık. Tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Üzerinde tepinebilirdik, tepinmedik. Şimdi yandınız. Madem ki devletten kiralanmış yerlere çökülmüş diye tabir ediliyor, şimdi ben takip edeceğim. Nasıl iyi takip ettiğimi görecekler."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına ilk yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:24:06. #1.15#

title