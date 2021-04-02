Akşener'den, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesine tepki Açıklaması
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Akşener'den, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesine tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel
Akşener'den, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesine tepki Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi'nin kabulüne ilişkin, "Sürekli olarak normlar ortadan kaldırılıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi'nin kabulüne ilişkin, "Sürekli olarak normlar ortadan kaldırılıyor. Bu defaki kanırtarak yapılan bir iş. Bunun neticesinin ben kendilerine hayırlı olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde partisine katılan Lütfü Yılmaz'ı ofisinde ziyaret etti.

Gölbaşı'nda daha önce esnaf ziyareti yaptığı sırada davet üzerine Yılmaz'ın ofisine gittiğini ve çay içip sohbet ettiklerini aktaran Akşener, o dönem Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı olan Yılmaz'ın daha sonra görevden alındığını savundu.

Ziyaret sırasında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde konuşulmadığını ifade eden Akşener, "MHP'nin ve Sayın Bahçeli'nin aleyhinde de konuşmadık. Hiçbir şey konuşmadık. 'Hayırlı işler' diledik ve 'ekonomiyi konuşmak lazım' diye konuştuk. Sonra arkasından gelişmeler oldu. Ben kendisini aradım. Eşiyle birlikte geldiler, rozet taktık. Partilimiz oldular, ben bugün de mensubumuzun işletmesine geldim çay içmeye..." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi'nin kabulüne ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Bu gittikçe bir normali kanırtma hali. Türkiye'de norm dediğimiz, kuraldır, kaidedir, kanundur, hukuktur, adalettir, insanların kendi aralarındaki ilişkilerini de düzenler. Aynı zamanda kavgayı önler, nizayı önler vesaire... Sürekli olarak bu normlar ortadan kaldırılıyor. Bu defaki kanırtarak yapılan bir iş. Bunun neticesinin ben kendilerine hayırlı olacağını düşünmüyorum. Sayın Şentop bir hukuk profesörü, zaten bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Sayın Erdoğan'ın söylediği söze bir tüy dikti. Montrö'den de çıkabiliriz canı isterse... Padişahım çok yaşa modelinde ayinesi iştir kişinin oluyor. Bunların bütün sebepleri kendilerini emin hissetmiyorlar, artık görüldü, gidecekleri görüldü..."

Dün Konya'da temaslarda bulunduğunu aktaran Meral Akşener, vatandaşların genelde ekonomik sıkıntı çektiklerini söylediğini aktardı.

Akşener, bir başka soru üzerine yargı bağımsızlığı, hukuk ve adaletin olmadığı yerde doğru dürüst yatırımın da olmayacağını vurguladı.

Üçüncü ittifakla ilgili iddiaları da değerlendiren Akşener, "Şu anda seçime yönelik herhangi bir çalışma yok. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Onun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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