Akşener'den Erdoğan'ın tek tercüman ile yaptığı Biden görüşmesine tepki: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
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Akşener'den Erdoğan'ın tek tercüman ile yaptığı Biden görüşmesine tepki: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var

Akşener'den Erdoğan'ın tek tercüman ile yaptığı Biden görüşmesine tepki: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi esnasında yanında sadece Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab'ın bulunması İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından tepkiyle karşılandı. Akşener, "Devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için, elçiliklerden ya da dışişleri bakanlığından tutanak tutma mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok. Görüşmede sayın Kavakçı'nın kızı olduğu söylenen bir hanımefendi var. Orada konuşulduğunun TBMM'ye getirilmesinin imkanı da ortadan kaldırılmış." dedi.

Brüksel'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tek tek devlet başkanları ile görüştü.

Erdoğan'ın en dikkat çekici görüşmesi ise ABD Başkanı Joe Biden ile oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Biden ile baş başa görüşmesi süresi boyunca eşlik eden tek kişi ise dikkat çekti. Herkesin merak ettiği bu ismin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab olduğu öğrenildi. Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

"MİLLETİMİZİN NE OLUP BİTTİĞİNİ BİLMEYE HAKKI VAR"

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde de bu detay vardı. "ABD Başkanı ile yapılan görüşmenin sonuçlarını zaman içinde daha iyi analiz edebileceğiz." diyen Akşener, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu arkadaşlar devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için, elçiliklerden ya da dışişleri bakanlığından tutanak tutma mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok... Sayın Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde genç, sayın Merve Kavakçı'nın kızı olduğu söylenen bir hanımefendi var. Orada ne konuşulduğunun TBMM'ye getirilmesinin imkanı da ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla sayın Erdoğan, milletin evi gazi meclisimizi bilgilendirmek aklından bile geçmiyor ama yapmalısın. Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var."

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Akşener'den Erdoğan'ın tek tercüman ile yaptığı Biden görüşmesine tepki: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var - Haberler
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