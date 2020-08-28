Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu bir programda "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Aday olmayı çok istediğini dile getiren Akşener, "Cumhurbaşkanı olacağım' diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi" diyen Akşener, bunun Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu olduğunu ifade etti. Akşener, "Cumhurbaşkanı olacağım' diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KARŞILIKLI KONUŞACAĞI BİR KONU"

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Payzın'ın "Esnafı gezmeniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir nabız yoklama mı?" sorusuna yanıt verirken, "Türkiye'nin nefes almasına ihtiyacı var. Bunlar samimi gezilerim. Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi. Ama daha çok zaman var. Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım" dedi.

FAHRETTİN ALTUN'UN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Akşener; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir" sözleri için de için de "Muhalefete ayar verme görevini bir atanmış aldı. Devlet memurları, bürokratlar, atanmışlar ayar veremez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Bu yeni bir vesayet anlayışıdır" diye konuştu.

"CHP ESNEKLİĞİ ZOR OLAN BİR YAPI"

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"31 Mart'ta CHP'ye Millet İttifak önerisini biz götürdük. Sonuçta bizim teklifimizle yan yana geldik. Bazı zamanlar dişlerimi sıktığım zamanlar oldu. Bu bir Türkiye projesi. CHP esnekliği zor olan bir yapı.

CHP 100 senelik bir parti kolay değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun samimiyetine çok inanıyorum. Ama her kafadan ses çıktığı zamanlar oldu. Sayın İmamoğlu'nu aday olarak çıkaran Kılıçdaroğlu'nun ferasetidir. İstanbul'un alınacağına benim kadar inanan olmadı.

"ABDULLAH GÜL'E İTİRAZ KONUMUNDA OLMADIM"

Abdullah Gül'e itiraz konumunda olmadım. Yani 24 Haziran'da da olmadım. Sayın Gül'ün tüm siyasi partiler tarafından aday gösterilmesine yönelik teklif geldi. CHP'nin bir aday çıkarmasının doğru olacağını söyledim. Sayın Gül, benim arkadaşım. Kendisiyle olumsuz bir fikre sahip değilim. 24 Haziran'da sayın Gül'ü daha çok sol liberal dostları istedi."