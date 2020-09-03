Akşener'den Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
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Akşener'den Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisinin ve eşinin korona virüse yakalandığını duyuran Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

03.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Akşener mesajında, "Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener'den Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Binali Yıldırım, eşiyle birlikte yaptırdıkları koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını şu paylaşımla duyurdu: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

Akşener'den Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

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