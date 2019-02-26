Akşener: Burhanettin Kocamaz ile Görüşeceğim, Seçenekler Kendisine Ait

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Seçim Kurulu'nun kararı gereği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olamayan Burhanettin Kocamaz ile Ankara'da görüşme yapacaklarını söyledi. Kocamaz'a önerdiği 2 formül olduğunu belirten Akşener, "Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. Seçenekler kendisine aittir. Onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Akşener, daha sonra partisinin Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, Burhanettin Kocamaz ile akşam saatlerinde Ankara'da görüşme yapacaklarını açıklayarak, "Biz Mersin'de bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık. Hukuk, hukuk olmuş; yüzde 100 Sayın Kocamaz haklı olmasına rağmen. YSK hatta YSK Başkanı Sadi Güven, bizim temsilcimizle dalga geçerek, 'Git genel başkanına söyle, çok gayret ettim' gibi gayriciddi bir tavırla karar aldı. Sayın Erdoğan için bu bir fırsattı. Niye fırsattı? Hukukun ilk kez uygulanacağı bir fırsattı" diye konuştu.

'SEÇENEKLER KENDİSİNE AİT'

Mersin'de 3 aday arasında yarış olduğunu kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

"Netice itibarıyla Sayın Kocamaz, Sayın Tuna, Vahap Seçer; 3 aday var. Dolayısıyla yarıştan bir adayın çekilmesi demek, haksız bir rekabetin ortaya çıkması demektir. 'Cumhur ittifakı' adayı, CHP adayı ve İYİ Parti'nin adayı, rekabet edilecek alan buydu. Kimin seçileceğine ise Mersinli karar verecekti. Hukuk işlemesi için buna örnek gösterilecek bir fırsattı. Bu fırsatın tepildiğini nereden anlıyoruz? AK Parti'nin, YSK'daki temsilcisinin çok şecaat gösteren tavrından anlıyoruz. Tarafsız kalmak yerine taraflı bir tutum gösterilmiştir. Hukukun olmadığı, çarpıtıldığı bir memlekette mücadele ettiğimizi biliyoruz; yaşadıklarımız meydanda. Dolayısıyla bu kumpasın, bu ihanetin kimsenin yanına kar kalmayacağı aşikardır. Benim bizzat Sayın Kocamaz'a önerdiğim 2 formül var. Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil."

'BURADA KOMPLO VAR'

Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın 31 Mart yerel seçimi için aday olamamasıyla ilgili İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'ihanet' olup, olmadığının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bizim seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, yerel seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız 1 gün evvel bütün illeri tek tek aradı. Bütün prosedürler kendi içinde tamamlandı. Genel sorun şu. Orada arkadaşlarımız konsensüs ile işbaşına geçti. Sadece benim ya da bir başka arkadaşımın atadığı bir insan grubu değil. Orada bizim milletvekillerimizin de onayı alındı; çünkü biz 24 Haziran sonrası istifa ettirildik. Bütün teşkilatlarımız dahil. Genel merkezin düğmeye bastığı bir konu, böyle bir düşünce bile buradaki komployu, para iddialarını, buradaki açık hava toplantılarında 'Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den aday olamaz' diyenleri gölge altına almak anlamını taşır. İl başkanınıza güvenemeyecekseniz kimse güveneceksiniz? Öğreniyorsunuz. Bu o kadar berbat bir durum ki gittikçe paranoyak durumuna gitmeniz demek kötü bir şey. İl başkanı ne demek? Kale komutanıdır. Siz il başkanınıza güvenmeyeceksiniz, onun önerdiği şahsa yetki belgesi vermeyeceksiniz nasıl yapacaksınız? Biz yeni bir partiyiz. Birbirimize güvenerek yola çıktık. 3 yıllık mücadele sonunda buradayız. Çok kötü şeyleri birlikte yaşadık. Bu arkadaşlarımız bugün ortaya çıkmış arkadaşlarımız değil. MHP Genel Başkanlığı adaylığı sürecinden bu yana yol yürüdüğümüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir kumpas var, burada bir ihanet var; doğrudur. Burada para iddiaları var, burada komplo var. Genel merkeze doğru itildiği zaman burayı örtüyorsunuz. Fail belli, buradan kim kazançlı çıkacak?"

- Zce

Kaynak: DHA