Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3'üncü bir ittifak arayışları olmadığını belirterek, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3'üncü bir ittifak arayışları olmadığını belirterek, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde AK Parti üyeliğinden istifa ederek partisine üye olan Lütfü Yılmaz'ı iş yerinde ziyaret etti. Akşener, ilçe ilçe esnaf ziyareti yaptığı bir dönemde kendisine bu iş yerinden davet geldiğini belirterek, "Dün ben beni ziyaret eden bir kardeşimin işletmesine gelmiştim bugün de bir mensubumu ziyarete geldim. Dün misafir olarak gelmiştim, bugün mekanımıza geldim" dedi.

'HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'Akşener, güvenlik soruşturması oylamasının yenilenmesi kararıyla ilgili "Bu gittikçe normali kanırtma hali. Türkiye'de norm dediğimiz şey, sürekli olarak ortadan kaldırılıyor. Bu defaki kanırtarak yapılan bir iş. Bunun neticesini, ben kendilerine hayırlı olacağını düşünmüyorum. Sayın Şentop bir hukuk profesörü zaten. İstanbul Sözleşmesiyle ilgili Sayın Erdoğan'ın söylediği söze bir tüy dikti. 'Montre'den de çıkabiliriz' canı isterse" ifadesini kullandı.'3'ÜNCÜ BİR İTTİFAK ARAYIŞI YOK'

Akşener, '3'üncü bir ittifak arayışından bahsediliyor. Bu konuda bir çalışma var mı?' sorusu üzerine, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok. Herhangi bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Ana konuları konuşmak bu ülkede çok pahalı oldu; açlığı, işsizliği, kayırmacılığı, esnafın halini konuşmak zor. Biz burada direniyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ