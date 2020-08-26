Akseki'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı Akseki ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın dorsesinde hasar oluştu.

Akseki ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın dorsesinde hasar oluştu.

Muharrem Yıldız'ın kullandığı 01 ECL 73 plakalı su yüklü tırın dorsesi, Konya-Antalya kara yolunun Geriş Mahallesi kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark ederek tırı yolun kenarına park eden sürücü, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırın dorsesinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA