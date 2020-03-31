Akseki'de evi yanan kadına gıda ve para yardımı Akseki ilçesinde çıkan yangında evi yanarak kullanılamaz hale gelen kadına kaymakamlık tarafından gıda ve para yardımında bulunuldu.

Akseki ilçesinde çıkan yangında evi yanarak kullanılamaz hale gelen kadına kaymakamlık tarafından gıda ve para yardımında bulunuldu.

Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Değirmenlik Mahallesi'nde iki gün önce yangında evi zarar gören Sultan Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görevliler aracılığıyla Arslan ile telefonda görüşen Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devlet olarak ellerinden ne geliyorsa imkanlar doğrultusunda yardımlarını yapacaklarını belirten Kaymakam Hülür, olayda can kaybı yaşanmamış olmasının kendilerini teselli ettiğini dile getirdi.

Arslan'a, ev yapımı için müracaatını alarak gerekli yerlere ileteceklerini söyleyen Hülür, "Devletimiz çok şükür çok güçlü, sen ağlama. Ev konusunda için rahat olsun. Biz gerekeni yapacağız. Şu an kalacak yerin var biz sana maddi destek ve gıda yardımı yapıyoruz." dedi.

Bir akrabasının evinde kaldıklarını belirten Arslan ise tek odalı da olsa bir ev istediğini söyledi.

Kaynak: AA