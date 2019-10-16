Akşehir'de camiye giden çocuklar ödüllendirildi

16.10.2019 13:57

Konya'nın Akşehir ilçesi Gölçayır Mahallesinde geçtiğimiz sömestr tatilinde camiye giderek namaz kılmaya başlayan çocuklar Akşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi.



Göçayır'da imamlık yapan Yunus Topuz sömestr tatilinde çocukların zamanlarını boş geçirmemesi amacıyla onların hem dini bilgiler öğrenmeleri hem de daha iyi yetişmeleri amacıyla bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını gelen çocuklara puanlama sistemi ile ödüllendirme yapacaklarını duyurdu. 14 çocuğun katıldığı kampanya da ödüller içinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan destek sözü alan İmam Topuz, çocuklara dini bilgiler vererek namaz kılmayı öğretti. Camiye devam ederek puanlama sistemi ile tablet bilgisayar ve akıllı saat almaya hak kazanan çocuklar için Gölçayır Camisi'nde bir tören düzenlendi.



Törende bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, böyle güzel bir kampanya yaparak çocuklara dini bilgileri öğretip camide cemaatle birlikte namaz kılmalarını sağlayan İmam Yunus Topuz'u tebrik etti. Çocukların milli ve dini değerlerini en iyi şekilde öğrenip ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşarak ilerleyeceğinin altını çizen Başkan Akkaya, ülkemizin yeni yetişen nesiller sayesinde yıldızının parlamaya devam edeceğini söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılan heyet tarafından Akşehir Belediyesinin hediyeleri olan 7 tablet ve 7 akıllı saat 14 çocuğa dağıtıldı. Etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Gölçayır Mahalle Muhtarı Şahabettin Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA