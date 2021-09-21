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Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; E-Belediye Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

AKŞEHİR (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; E-Belediye Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmaları kapsamında Akşehir Belediyesi'nde 6 aylık süreç için 15 gence de istihdam sağlandı.

Akşehir Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Belediyemiz vatandaşlarımıza her zaman en hızlı en güvenilir hizmetleri verebilmek adına teknolojik olarak bilgi sistemlerini güncel tutmakta ve mevzuatta yapılan gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Bu sebeple Resmi Gazetede 10 Mart 2018 tarihinde 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince bu konuda öncü belediye olarak İçişleri Bakanlığınca geliştirilen ve belediyelere ücretsiz olarak kullanımına açılan E-Belediye Bilgi Sistemine dahil olmuştur. Bu sistemle birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha güncel olarak hizmet verebilmek için şehrimiz sınırlarındaki tüm mahallerimizde kurduğumuz Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme ekibimizle mevcut yapıların ve yeni yapıların saha çalışması ile yeniden kayıt altına alınması beyan tabanlı çalışan sistemlerimizin daha doğru ve daha güvenilir olması sebebiyle envanter tabanlı sisteme aktarılması için veri girişlerinin yapılması sağlanmıştır. Bu şekilde tüm verilerimiz daha güncel ve daha sağlıklı ve numarataj tabanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca bu projemizin tamamlanması ile birlikte Akşehir İlçe Tapu Müdürlüğümüz ile protokol yapılmış olup vatandaşlarımızın rayiç değeri için Belediyemize gelmeden Tapu Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlaması için dijital ortamda web servis bağlantısı açılmıştır. Bu kapsamda Belediyemizde 6 ay süre ile çalıştırılmak üzere mülakat ve uygulamalı sınav ile 15 Akşehirli genç istihdam edilerek bu çalışmalar yapılmış ve çalışmalarımızda son aşamaya gelinmiştir" dedi. - KONYA

Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor

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Haber: Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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