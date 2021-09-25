Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarının temizlenmesi maksadıyla icra edilen ağaç temizleme faaliyetinde üzerine ağaç düşmesi sonucu şehit düşen olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 yıldır askeri personel olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesi'ne gönderildi. Burada görev yapan Uzman Çavuş Faruk Eser, 2 bin 4 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde ağaç mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyetine katıldı. Faaliyet esnasında büyük bir ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bugün sabah saatlerinde Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından havayolu ile Nevşehir'e getirilen şehidin naaşı önce helallik alınmak üzere Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki baba evine götürüldü. Burada ailesi ve sevenlerinden alınan helalliğin ardından şehidin naaşı dualarla belde meydanına getirildi. Askerlerin omzunda belde meydanına getirilen şehidin cenazesini yüzlerce vatandaş karşıladı. Şehidin babası Nuh Eser (56) güçlükle ayakta durabildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in cenazesi belde meydanında kılınan cenaze namazının ardından Bağlıkaya Belde Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine ailesi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, milletvekilleri, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Oktay Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. - AKSARAY