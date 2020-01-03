Aksaray Valisi Mantı esnaflar ve vatandaşlarla görüştü
Haberler » Güncel » Aksaray Valisi Mantı esnaflar ve vatandaşlarla görüştü - Haber

Aksaray Valisi Mantı esnaflar ve vatandaşlarla görüştü

Aksaray'da Vali Ali Mantı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

03.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:31
Aksaray Valisi Mantı esnaflar ve vatandaşlarla görüştü

'da Vali , esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.


Vali Ali Mantı çarşı ve bir alışveriş merkezindeki esnaflara ziyarette bulundu. Vali Ali Mantı beraberinde Emniyet Müdürü , çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Mantı, Emniyet Müdürü Kolcu ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti.


Vali Ali Mantı'yı halkın içinde olmasından dolayı tebrik eden vatandaşlar duyarlılığı için de Vali Mantı'ya teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler