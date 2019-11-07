Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama- Yeniden

07.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:39

AKSARAY'da Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp, sınıflarının kapatılıp, okulda istenmediği iddia edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili de gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Veliler arasındaki okuldaki tartışma bugün de devam etti. Özel eğitim öğrencilerinin velilerine destek olan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, tartışmanın, diğer öğrenci velilerin, okulun tamamında özel eğitimli öğrencilerin öğrenim göreceği yönünde duyum alıp, örgütlenmesiyle başladığını öne sürdü. Arık, şunları söyledi:"Velilerin örgütlenmesiyle başladı. Veliler, okul idaresinden 'Bu çocuklar buraya gelecek burası tamamen engelliler okulu olacak, sizin çocuklarınız diğer okullara dağıtılacak' diye duyum almış. Aslı astarı olmayan bir duyum. Veliler de bunun üzerine buraya gelip, bizim çocuklarımızın üzerine yürüdü. Muhtar da gelip, 'Mahallemizdeki okulu size vermeyiz' diyerek bize hakaretler etti. Bu konu bu şekilde başladı. 50 çocuklu otizm sınıfımızda yıldırma politikalarıyla birçok çocuğumuz bu okuldan gönderildi. Bu çocuklara devlet bu hakkı verdi mi? Biz kaynaştırma eğitimi almalı mıyız? Almalıyız. Yönetmelik bizden yana mı? Bizden yana. Biz kimsenin çocuğuna zarar vermiyoruz. Zaten 4 çocuğa 2 öğretmen veriliyor. Bu çocukların diğer çocuklara zarar vermesi mümkün değil. Zaten kaynaştırmaya dahi çıkamıyorlar. Öyle ayrıştırılmış ki 'otistik öğrenciler bölümü' diye. Tepkimiz üzerine koridordaki yazı silindi. Çocuklarımız, velilerimiz sindirilmiş, bir sınıfta bekliyor. Buradaki bu amaç bu değil. Bu çocuklar bu şekilde eğitilemez."Bir veli de özel eğitimli öğrencilerin, kendi çocuklarına zarar verdiğini öne sürerek, "Dün okulda velilerle toplantı yaptık. Otizmli öğrenci velileri de toplantıyı bastılar. O öğrenciler çocuklarımıza zarar veriyor. Benim torunumu sıkıştırmışlar" dedi.VALİLİK, İNCELEME BAŞLATTIAksaray Valiliği de yaşanan olay üzerine konu ile ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA