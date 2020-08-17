AKSARAY Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu
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AKSARAY Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu

Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğuTÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu yaşanıyor.

17.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:02

Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu yaşanıyor.

Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisiyle başlıyor. Bu nedenle de özellikle Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de mutlaka uğruyor. Pandemi döneminde ise tedbirlerini alan vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ile yürüyüş yapılıyor. Koronavirüs salgını kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süre sessizliğin hakim olduğu Ihlara Vadisi'nde yerli ve yapancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ailesiyle birlikte Antalya'dan Ihlara Vadisine gelen Halil Kocaakça; "Antalya'ya insanlar deniz, kum ve güneş olduğu için gidiyorlar ama o kadar nemli, o kadar sıcak ki, Antalya'da 15 metre merdiven çıksanız nefes nefese kalırsınız. Ihlara Vadisi'ne iniyoruz çıkıyoruz hiçbir şey olmuyor. Buraların o kadar güzel bir havası var. Neredeyse 4 mevsim yeşilliğini koruyabilen bir yer. Normalde 1 gün kalıp gidecektik. Buraların serinliğine hayran kaldığımız için 3 gündür buralarda dolaşıyoruz" dedi.

AKSARAY Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde turizm yoğunluğu

Kaynak: DHA

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