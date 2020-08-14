AKSARAY İşçi servisi ile otomobil çarpıştı 12 yaralı
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AKSARAY İşçi servisi ile otomobil çarpıştı 12 yaralı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralıAKSARAY'da, palet fabrikasında çalışan işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

14.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:20

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

AKSARAY'da, palet fabrikasında çalışan işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı 1427 sokak kavşağında meydana geldi. Cihat Palta (28) yönetimindeki Avusturya plakalı FK 851 FL otomobil, Hayati Akdemir yönetimindeki 68 S 0663 plakalı palet fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Cihat Palta ile Safiye Palta, minibüs sürücüsü, Hayati Akdemir ile Tac Muhammed Özbek (38), Akif Yiğit (25), İbrahim Dağun (39), Sayfuddın Muradı (30), Mohammad Özbek (14), Nusret Koç (53), Emrah Çam (29), Tac Özbek (35), Fayzmohammad Ghaderı (40) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY İşçi servisi ile otomobil çarpıştı 12 yaralı

Kaynak: DHA

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