Aksaray'ın koyun yoğurdu, ailelerin geçim kaynağı oldu
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Aksaray'ın koyun yoğurdu, ailelerin geçim kaynağı oldu

AKSARAY'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan Döne Kızıl (68), ailesiyle günde yaklaşık 13 saat çalışarak, 300- 350 kilo koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satıp, geçimlerini sağlıyor.

Aksaray'ın koyun yoğurdu, ailelerin geçim kaynağı oldu
28.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:59

AKSARAY'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan Döne Kızıl (68), ailesiyle günde yaklaşık 13 saat çalışarak, 300- 350 kilo koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satıp, geçimlerini sağlıyor. Kızıl, "48 yıldır ailece koyunculukla uğraşıyoruz. 40 yıldır ise kendimiz yoğurt yapıp, satıyoruz. 7 çocuğumu yoğurt yapıp, satarak, büyüttüm. Şimdi bu işi damadım ve kızımla yapıyoruz" dedi.

Eskil ilçesinin köy ve yaylalarında çiftçiler tarafından yapılan doğal yoğurt, bölge ve çevresinde ilgi görüyor. Bölge halkının bir kısmı da geçimini koyun yoğurdu yaparak, sağlıyor.  

İlçeye bağlı Eşmekaya beldesi Büyükerdoğdu Yaylası'nda oturan Döne Kızıl, ailesiyle her gün sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor. Aile, ilk olarak arazide otlatılıp, getirilen yaklaşık 500 koyununu sağarak, sütlerini kovalara dolduruyor. Geleneksel yöntemlerle büyük kazanlara dökülen sütler, odun ateşinde pişirilip, süzülüyor. Daha sonra leğenlerin içene konan suyla soğutulan sütler, mayalanıp, kovalara dolduruluyor. Aile, her gün yaklaşık 70 kilometre yol katederek, geldikleri kent merkezinde sipariş veren, restoran ve süt ürünleri satılan iş yerlerine yoğurtlarını ulaştırıyor.Ailece 48 yıldır koyun yetiştirip, sütünden yoğurt yaparak, sattıklarını belirten Döne Kızıl,"Ben 20 yaşında evlendim. 48 yıldır ailece koyunculukla uğraşıyoruz. 40 yıldır ise kendimiz yoğurt yapıp, satıyoruz. 7 çocuğumu yoğurt yapıp, satarak, büyüttüm. Şimdi bu işi damadım ve kızımla beraber yapıyoruz" dedi.'ESNAF SİPARİŞLERİNE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ' Döne Kızıl'ın damadı Mustafa Er de günlük çalışma rutinlerini şöyle anlattı: "Bizim köyde günlük hayatımız çok yoğun geçiyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp, hazırladığımız yoğurtları günlük Aksaray'a götürüp, teslim ediyoruz. Oradan geldikten 1 gün sonrası aldığımız sipariş için kendi koyunlarımızı sağıyoruz ve bununla birlikte civar köylerden de başka üreticilerden süt satın alıyoruz. Sonra burada doğal katkısız koyun yoğurdu yapıyoruz. Mart ayında başlayan sezonumuz aralık ayına kadar sürüyor. Yaptığımız yoğurtları Aksaray, Konya ve Ankara'ya gönderiyoruz. Günlük sipariş üzerine yapıyoruz. Genel olarak 2 ile 1 kiloluk kovalar ve lokantalara da çanakta yapıp götürüyoruz. Yoğurtların toptan fiyatımız 2 kilosu 24 TL, 1 kilosu 13 TL, çanak ise 5 TL. Günlük ortalama 300 ile 350 kilo yoğurt yapıyoruz. Haftanın 7 günü çalışarak aylık ortalama 10 ton yoğurt üretiyoruz. Esnaftan gelen siparişlere yanıt vermekte zorlanıyoruz."

Beslediği koyunların sütünü satan çoban Neşet Özkara ise "Bu bölge yoğurduyla ünlüdür. Köylerde yoğurt yapan aileler var. Biz sütlerimizi onlara veriyoruz. Onlar yoğurt yapıp satıyorlar. Bir koyundan ortalama 300 gram süt elde ediyoruz. Herkes sürüsüne göre 50 ile 60 litre süt elde ediyor. Sütün litresini ise 6 TL'ye veriyoruz. Bu günümüze çok şükür koyunculuktan para kazanıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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