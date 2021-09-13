Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler
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Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dağılgan Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezinde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunana Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile yapısal anlamda değişikliklerin olduğunu ve yeni yapılanma sürecine girildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır yeni yapılanma sürecini hem taşra hem de bakanlık nezdinde sistemsel olarak oturtmaya çalıştıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Müdürlük olarak kentte toplam 603 personelimiz var. İl genelinde 38 tesisimiz bulunuyor. Burada stadyum, spor salon, yüzme havuzu, kapalı tenis kortu, çim zemin futbol sahası, okçuluk, sporcu eğitim merkezi ve yurtlar olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Özellikle şu anda devam eden projelerimiz arasında merkez spor salonu dediğimiz ve tesisimizin yan tarafında bulunan içerisinde hentbol, basketbol, tenis, bireysel spor salonları, seminer salonları ve kafeteryamız bulunan tesisimiz engelli sporcularımızın da yararlanacağı şekilde faaliyete hazır. 2021 yılı içerisinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Kentte 8 bin 916'sı kadın, 16 bin 86'sı da erkek olmak üzere toplam 25 bin lisanslı sporcumuz var. Bu sayıları daha da arttırmamız gerekiyor. 7'den 70'e herkesi hareketli yaşama teşvik edip spor yapmaları konusunda projeler geliştirip lisanslı sporcu sayımızı arttırmak adına çalışmalarımız devam ediyor."

Program, soru cevabın ardından sona erdi.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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