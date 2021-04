Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı

AKSARAY'da freni boşalan asfalt yüklü kamyon, önce park halindeki otomobile, ardından duvarını yıktığı bahçede oynayan Can Polat Kartal'a (12) çarptı. Yaralanan Kartal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçtan atlayarak kurtulan sürücü Ayhan Kalkan (40) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta meydana geldi. Şoför Ayhan Kalkan, idaresindeki 68 DV 956 plakalı asfalt yüklü kamyonla manevra yaptığı sırada aracın freni boşaldı. Rampadan aşağı hızla inen kamyonu durduramayan Kalkan kendisini araçtan dışarı atarak kurtuldu. Kamyon da, önce park halindeki Mürşit Kartal'a ait otomobile ardından Bayram Kartal'ın müstakil evinin bahçe duvarını yıkıp, içinde oynayan Can Polat Kartal'a çarptı. Yaralanan Can Polat Kartal, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Can Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyondan atlayıp kurtulan şoför Ayhan Kalkan da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 'DEPREM OLUR GİBİ GÜRÜLTÜ DUYDUK'Park halindeki otomobilin sahibi Müşrik Kartal, kardeşi Bayram Kartal'a misafirliğe geldiğini hatırlatarak, "Pencereden dışarıya bakıyordum. Yeğenim Can Polat da avlunun içerisinde oynuyordu. Daha sonra deprem olur gibi gürültü duyduk. O an ne olduğunu bilemedik. Sonra dışarı çıkıp baktığımızda kamyonun evin bahçe duvarına ve yeğenime çarptığını gördük. Yeğenim yaralandı. Ne olduğunu bizde anlayamadık" dedi.Kaza anını gören komşu Kuddusi Çiftçi ise, "Kamyon manevra almaya çalışırken oldu ve bahçe duvarına çarptı. Kamyonun yanına giderek stop ettirdim. Altına baktım. Bir çocuğun yaralandığını gördüm. Şoför araçtan atlayarak kurtuldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ