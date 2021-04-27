Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı

Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

AKSARAY'da freni boşalan asfalt yüklü kamyon, önce park halindeki otomobile, ardından duvarını yıktığı bahçede oynayan Can Polat Kartal'a (12) çarptı.

AKSARAY'da freni boşalan asfalt yüklü kamyon, önce park halindeki otomobile, ardından duvarını yıktığı bahçede oynayan Can Polat Kartal'a (12) çarptı. Yaralanan Kartal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçtan atlayarak kurtulan sürücü Ayhan Kalkan (40) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta meydana geldi. Şoför Ayhan Kalkan, idaresindeki 68 DV 956 plakalı asfalt yüklü kamyonla manevra yaptığı sırada aracın freni boşaldı. Rampadan aşağı hızla inen kamyonu durduramayan Kalkan kendisini araçtan dışarı atarak kurtuldu. Kamyon da, önce park halindeki Mürşit Kartal'a ait otomobile ardından Bayram Kartal'ın müstakil evinin bahçe duvarını yıkıp, içinde oynayan Can Polat Kartal'a çarptı. Yaralanan Can Polat Kartal, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Can Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kamyondan atlayıp kurtulan şoför Ayhan Kalkan da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  'DEPREM OLUR GİBİ GÜRÜLTÜ DUYDUK'Park halindeki otomobilin sahibi Müşrik Kartal, kardeşi Bayram Kartal'a misafirliğe geldiğini hatırlatarak, "Pencereden dışarıya bakıyordum. Yeğenim  Can Polat da avlunun içerisinde oynuyordu. Daha sonra deprem olur gibi gürültü duyduk. O an ne olduğunu bilemedik. Sonra dışarı çıkıp baktığımızda kamyonun evin bahçe duvarına ve yeğenime çarptığını gördük. Yeğenim yaralandı. Ne olduğunu bizde anlayamadık" dedi.Kaza anını gören komşu Kuddusi Çiftçi ise, "Kamyon manevra almaya çalışırken oldu ve bahçe duvarına çarptı. Kamyonun yanına giderek stop ettirdim. Altına baktım. Bir çocuğun yaralandığını gördüm. Şoför araçtan atlayarak kurtuldu" diye konuştu.

?


Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı
Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
KADES uygulaması bir kez daha hayat kurtardı
KADES uygulaması bir kez daha hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Freni boşalan kamyon evin bahçe duvarını yıktı, çocuğu çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:04:04. #1.15#

title