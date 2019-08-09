Aksaray'da ziraat odası yeni hizmet binasının temeli atıldı

09.08.2019 17:55

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da çiftçilere hizmet veren Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı, üreticilere daha iyi hizmet verebilmek için yeni hizmet binasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Eski Tarım ve Orman Müdürlüğünün bulunduğu yeri alan Ziraat Odası Başkanlığı, yeni hizmet binasının yapılması ile birlikte artık burada çiftçilere daha rahat ve geniş ortamda hizmet sunacak. Temel atma töreni öncesi bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Aksaray Ziraat Odasının 30 bin tane üyesi var. Eski yerimiz, eski binamız şehrin ortasında ve ikinci kattaydı. Üreticilerimizin araç park edecek yeri bile yoktu. Üreticimizin daha rahat edebilmesi için İl Tarım Müdürlüğümüzün bahçesini ziraat odası bünyesine aldık. İl Tarım Müdürlüğü burada, Tarım Kredi burada, Süt Birliği, Damızlık Birliği, Pankobirlik burada. Tüm tarım ve hayvancılık kurumları burada. Yaptığımız bina 500 metrekare oturum alanına sahip, toplamda 2 bin metrekare alan içerisinde. Burada 300 kişilik, 200 kişilik ayrı ayrı toplantı salonumuz var. Burada üreticilerimize her türlü eğitimi de vereceğiz" dedi.

Programda konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı da, tarım ve hayvancılık şehri olan Aksaray'a yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ziraat odasının yeni hizmet binasının temeli atıldı.

Programa Vali Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, daire müdürleri, STK başkanları, çok sayıda üretici ve davetli katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA