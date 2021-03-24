Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı
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Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı

24.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:56

Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı Aksaray'da babasıyla birlikte Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden gencin otobüs içerisinde korona testinin pozitif olduğu öğrenilince genç ve babası otogarda sağlık ekiplerince karantinaya alındı.

Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı

AKSARAY - Aksaray'da babasıyla birlikte Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden gencin otobüs içerisinde korona testinin pozitif olduğu öğrenilince genç ve babası otogarda sağlık ekiplerince karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akciğer rahatsızlığı nedeniyle 3 gün önce Ankara'ya giden Aslan A. ile babası Araf A. gittikleri hastanede istenilen korona testini verdikten sonra sonucu beklemeden yola çıktı. Ankara'dan hareket eden Müslüm Elçioğlu idaresindeki 63 AS 859 plakalı otobüs içerisinde seyahat eden gencin seyahat ettiği firmanın bilet satın alma sistemine test sonucunun pozitif olduğu bilgisi geldi. Aksaray il sınırına giriş yapan yolcu otobüsünün Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisindeki yazıhanesinden otobüs şoförüne bilgi verilerek, terminale giriş yapması istendi. Terminale giriş yapan otobüsü 112 Acil Yardım ekipleri, polis ekipleri ve zabıta ekipleri karşıladı. Otobüsten indirilen gence testinin pozitif olduğu söylendi. Baba Araf A., "Bize 8 saat sonra belli oluyor dediler. Urfa'da 4-5 defa yaptırdık negatif çıktı. Akciğer rahatsızlığı vardı. Ankara'ya getirdim. Göğüs doktoru kendisinin testini istedi. Bize sonuç yarın çıkar dediler, sorabilirsiniz. Biz Urfa'ya döneceğiz. E-Devletten bakabilirsiniz dediler" dedi. Daha sonra oğlu ile ambulansa alınan baba tekrar, "Biz bilsek zaten niye çıkalım ki, orada kalırdık. Oradakiler bizi yanılttı" diye konuştu. Daha sonra testi pozitif çıkan genç ve babası ambulansla Aksaray Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne teslim edildi. Baba ve oğulun 10 gün süreyle karantinaya alındığı öğrenildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı
Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı
Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı
Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı
Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı
Aksaray'da yolcu otobüsünde korona alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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