Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü, şoförü direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirince şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Ankara karayolunda şoförünün kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürülen yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ, OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, saat 4.30 sıralarında Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Adıyaman'a götüren Kırmızıgül Turizm'e ait Nurettin Dağ (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 34 YARALI
Otobüs, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
"YOLDA KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRDİM, FRENE BASAMADIM"
Yaralanan otobüsün şoförü Nurettin Dağ, "Yolda giderken, kalp rahatsızlığı geçirdim, vücudumu bir ateş bastı. Frene basamadım, otobüs şarampole devrildi" dedi.
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Memleketimizde hiçbir iş yapamayanlar şoför oluyor mu?.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allahım rahmet eylesin yakınlarına sabır versin Şöferler çok hızlı sürüyor İnsan hayatı bu kadar kıymetsizmi Virajlardan bir dönüyorlarki aman Allahım Hepte uykusuzlar buna artık iyi bir denetim lazımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yahu şu kazalar neden oluyor.Biraz daha dikkat etsek olmaz mı.Hadi mal neyse yerine gelir ama 4 can toprağa verilecek. Biraz yavaş kullansak kazalarda eminim ki önemli bir düşüş olacaktır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uyumuştur şöförCevap Yaz 2 Yayından Kaldır