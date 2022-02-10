Konya'da kar esareti sürüyor (2)

AKSARAY (DHA) - 20 SAATTİR YOLUN AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Aksaray- Konya kara yolu, dün saat 20.00 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu sabah da yolun Bozca Mahmut mevkisine kadar olan bölümü açılarak, Sultanhanı ve Eskil ilçesine gidenler için ulaşım sağlandı. Konya'ya devam etmek isteyenler ise yaklaşık 20 saattir yolun açılmasını bekliyor. Otobüsteki bazı yolcular da valilikçe öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Otobüs şoförü Yaşar Kostak ise "Gece saat 02.00 gibi Aksaray'a 40 yolcu ile geldik. Geceyi tesiste geçirdik. Şimdi ise yurda gidiyoruz" diye konuştu.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

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