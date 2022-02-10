Konya'da kar esareti sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Konya kara yolu, dün saat 20.00 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
AKSARAY (DHA) - 20 SAATTİR YOLUN AÇILMASINI BEKLİYORLAR
Aksaray- Konya kara yolu, dün saat 20.00 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu sabah da yolun Bozca Mahmut mevkisine kadar olan bölümü açılarak, Sultanhanı ve Eskil ilçesine gidenler için ulaşım sağlandı. Konya'ya devam etmek isteyenler ise yaklaşık 20 saattir yolun açılmasını bekliyor. Otobüsteki bazı yolcular da valilikçe öğrenci yurtlarına yerleştirildi.Van'dan İzmir'e giden otobüs şoförü Gökhan Dayanan, "Nevşehir yolunda çok kötü bir fırtına vardı. Fırtınaya rağmen kendimizi Aksaray'a kadar geldik. Saat 03.00'ten bu yana tesiste 38 yolcumuzla bekliyoruz. Tesiste beklemek bizim için çok iyi oldu. Şu anda yolun açılmasını bekliyoruz. İnşallah yol açılır ve biz de yolumuza devam ederiz" dedi.
Otobüs şoförü Yaşar Kostak ise "Gece saat 02.00 gibi Aksaray'a 40 yolcu ile geldik. Geceyi tesiste geçirdik. Şimdi ise yurda gidiyoruz" diye konuştu.
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,
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