Aksaray'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 200 polisle uygulama gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Aksaray'da uyuşturucu olaylarının yoğun olarak yaşandığı merkez Kurşunlu Cami arkası, Kalealtı Caddesi, Hashas, Nakkaş mahallelerinde 200 polisle uygulama gerçekleştirildi.



Narkotik timleri ve 2 narkotik dedektör köpeğiyle yapılan uygulamada, uyuşturucu madde bulundurmak, taşımak ve satmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahıslarla ilgili yasal işlemler gerçekleştirildi.



Halkın güvenliği için uygulamaların devam edeceği bildirildi.