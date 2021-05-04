Aksaray'da tam kapanma sürecinde üreticilerin elinde kalan mallar zincir marketlerde satılacak

Aksaray Valiliği, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde üreticilerin elinde kalan malları alarak, bunların marketlerde satışını sağlayacak.

Aksaray Valiliği, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde üreticilerin elinde kalan malları alarak, bunların marketlerde satışını sağlayacak.

Vali Hamza Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda, kentteki zincir market yöneticileriyle bir araya gelerek peynir, zeytin, pekmez, yumurta, bakliyat, sebze ve meyve üreticilerinin mallarının marketlerde satışını kolaylaştırmak amacıyla komisyon kurdu.

Aydoğdu, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak çok sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.

Bir yılı aşkın süredir salgın sürecinin devam ettiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Tedbirlere rağmen vaka sayılarımız istediğimiz düzeyde değil ama tam kapanma sürecinde hep beraber kurallara uyarak sıkıntılarımızı aşacağız. Gelen veriler gösteriyor ki böyle devam edersek bayramdan sonra daha güzel günler hepimizi bekliyor. Aksaray'da bir ilke imza atıyoruz. Zincir marketlerin yöneticileriyle toplantı yaptık. Kentte, gelir seviyesi düşük insanların pazarlarda sattıkları ürünler var. Yoğurt, peynir, zeytin, pekmez, sebze, meyve ve bakliyat gibi ürünler. Market yöneticileriyle istişare ettik. Hepsine anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bir komisyon kuruyoruz. Tam kapanma sürecinden ötürü elinde mal kalan vatandaşlarımız komisyona müracaat edecek. Komisyon bu malları alacak, marketlere bu ürünlerin satışını sağlayacak. Böylece günlük yevmiyeyle geçinen ve elinde ürünü olan vatandaşlarımıza bu zor günlerde Aksaray Valiliği olarak destek vermiş olacağız."

Aydoğdu, tüm esnaf odalarının ve marketlerin yöneticilerinin projeye sahip çıkmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut