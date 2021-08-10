Aksaray'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına denetimlerini artırdı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına denetimlerini artırdı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, otobüsleri durdurarak, takograf cihazlarını inceledi.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Otobüsteki yolculardan İlhan Göktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan Hatay'a gittiğini, denetimlerin çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

Polis ekiplerine denetimler için teşekkür eden Göktürk, "Emniyet kemerim takılı değildi, polis memuru uyarınca taktım. Artık hiç çıkarmam. Aslında takmamız, bizim can güvenliğimiz için faydalı." diye konuştu.

Mevlüt Kalender ise denetimleri gerekli ve yerinde bulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarında bir çok can kayıpları yaşıyoruz. Denetimler her zaman ve sık sık olmalı. Vatandaş olarak bizlere de birçok görev düşüyor. Benim de emniyet kemerim takılı değildi. Polis memuru uyarıda bulununca taktım. Aslında sürekli takmamız gerekiyor kendi canımız için. Ancak vatandaş olarak bu emniyet kemerini takmıyoruz maalesef."

Otobüs şoförü Mehmet Sönmez de son dönemde meydana gelen yolcu otobüsü kazalarının, şoförlerin yorgun şekilde sefere gönderilmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Denetimlerin yerinde olduğunu anlatan Sönmez, "Denetimler olmadan bu yolculuklar olmaz. Yola çıkmadan tüm yolcularımıza emniyet kemeri noktasında uyarılarda bulunduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut