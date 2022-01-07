Aksaray'da sağlık çalışanlarının tatbikatı gerçeğini aratmadı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Acil Sağlık Hizmetleri Hakemli Eğitim Tatbikatı gerçekleştirdi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Arama Kurtarma Eğitim Alanında yapılan tatbikat, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun kaza ihbarını telsiz anonsu sağlık ekiplere ulaştırması ile başladı. Tatbikata, 20 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ve 75 sağlık personeli katıldı.

Vali Aydoğdu, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, tatbikat olmasına rağmen sağlık çalışanlarının gösterdiği gayreti bir kez daha takdir ettiklerini söyledi.

Aksaray'ın çok önemli bir kavşak noktasında yer aldığını anlatan Aydoğdu, "Trafik kazası ve acil sağlık yardımı noktasında çok daha titizlikle hareket etmemiz gerekiyor. Yapılan eğitim tatbikatında bir kez daha gördük ki sağlık çalışanlarımız bizim gördüğümüzden bazen göremediğimizden, yaşamadığımız duyguları çok yoğun yaşıyorlar. Allah onlara yardım etsin." ifadesini kullandı.

Tatbikatı, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, İl Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen ve üniversite öğrencileri katıldı.

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri

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