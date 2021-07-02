Son dakika haberleri | AKSARAY'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | AKSARAY'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AKSARAY'da, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir yolunun 29'uncu kilometresinde meydana geldi. Ferdi Saykılı (41) yönetimindeki 68 ABH 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ile aracındaki akrabaları Gizem Hazel Çetin (21), Dilem Sevim Çetin (16), Sude Naz Çetin (14) ve Nuran Çetin (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri | AKSARAY'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
Son dakika haberleri | AKSARAY'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
Son dakika haberleri | AKSARAY'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
Son dakika haberleri | AKSARAY'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Muharrem İnce Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Şevval Şahin İbrahim Selim
Spor Mustafa Er Fatih Terim Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | AKSARAY'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:27:17. #1.16#

title