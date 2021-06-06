Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
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Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Politika

Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahalle için yapılan ve 14 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde mahalle sakinleri muhtarlarını seçti.

Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

AKSARAY - Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahalle için yapılan ve 14 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde mahalle sakinleri muhtarlarını seçti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda Aksaray'da Hasas Mahallesi Muhtarı Ali Tan'ın Korona Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesi ve yine Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hacı Er'in kalp krizi nedeniyle vefat etmesi sonucu 2 mahallede toplam 7 bin 793 seçmen sandık başına gitti. 2'si kadın 9 adayın yarıştığı Hasas Mahallesi'nde 6 bin 223 seçmen Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 20 sandıkta oy kullandı. 5 adayın yarıştığı Selçuklu Mahallesinde ise bin 570 seçmen Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi'nde 5 sandıkta tercihini yaptı. 5 Haziran 2021 tarihi itibariyle yani dün son bulan propaganda sonrası muhtar adayları sabahın erken saatlerinde seçimin yapıldığı okullarda bir araya geldi. Okul girişlerinde seçmenlerini yönlendiren muhtarlar kendilerini tanıtarak mahalle sakinlerine tanıtım kartları dağıttı. Okul girişlerinde görev alan YSK görevlileri mahalle sakinlerinin HES Kodu sorgulamasını yaptı. Sandık başına giden seçmenler salonların önünde liste taraması yaparak sosyal mesafe ve maske kuralı ile oy kullanacakları salona tek tek alındılar. Oy kullanma kabinine giren vatandaşlar tek sıra halinde oy kullandıkları zarfları sandıkla buluşturarak okuldan ayrıldı. Akşam saat 17.00'de oy kullanımı sona ererken seçim heyeti tarafından oylar sandıklarla Aksaray Adliyesi Yüksek Seçim Kurulu'na götürüldü. Sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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Aksaray'da muhtarları vefat eden 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler
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