Motosiklete bağlı römorkta 7 kişilik tehlikeli yolculuk - Haberler
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Motosiklete bağlı römorkta 7 kişilik tehlikeli yolculuk

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da motosiklet ve arkasına bağlanan römorkta 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da motosiklet ve arkasına bağlanan römorkta 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Somuncu Baba Cami ve Külliyesi önünde motosiklet ve römorkuna binen 7 kişi, şehir merkezine doğru hareket etti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, kasksız şekilde motosikleti süren kişi ve arkasında oturanların rahat tavırları dikkati çekti.

Motosiklet sürücüsü ve beraberindekiler, tehlikeye aldırmadan yollarına devam etti.

Motosiklete bağlı römorkta 7 kişilik tehlikeli yolculuk

Motosiklete bağlı römorkta 7 kişilik tehlikeli yolculuk

Motosiklete bağlı römorkta 7 kişilik tehlikeli yolculuk

Motosiklete bağlı römorkta 7 kişilik tehlikeli yolculuk

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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