Aksaray'da motosiklet traktöre bağlı tarım makinesine çarptı: 1 ölü
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Aksaray'da motosiklet traktöre bağlı tarım makinesine çarptı: 1 ölü

Aksaray'da motosikletin traktörün arkasında bağlı bulunan tarım makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'da motosiklet traktöre bağlı tarım makinesine çarptı: 1 ölü
02.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:31

Aksaray'da motosikletin traktörün arkasında bağlı bulunan tarım makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Aksaray-Konya Karayolu Eşmekaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Yunus Emre Güneş (19) idaresindeki 65 ABC 975 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden Refik T. (40) yönetimindeki 68 AAD 202 plakalı traktöre bağlı tarım makinesine arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere ilçe polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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