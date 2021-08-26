Aksaray'da mobil aşı ekipleri köy köy dolaşıp aşı yapıyor

Aksaray'da mobil aşı ekipleri köy köy dolaşıp aşı yapıyor Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor.

Aksaray'da mobil aşı ekipleri köy köy dolaşıp aşı yapıyor

AKSARAY - Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı tabloya göre vaka sayılarının artış gösterdiği Aksaray'da valilik öncülüğünde Covid-19 ile mücadele kapsamında köylerde aşı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda köylere giderek vatandaşlarla görüşen sağlık ekipleri hem bilgilendirme yapıyor hem de vatandaşların aşısını yapıyor. Köylerde muhtarlık aracılığıyla toplanan vatandaşlar Covid-19'a karşı korunmak için ilk olarak SMS onay kodu alarak aşı seçeneği yaptı. Kimi vatandaşlar ilk dozunu olurken kimi vatandaşlar ise 2 ve 3. doz aşılarını yaptırdı. Sadece 205 kişinin aşılandığı Acıpınar köyünde 65 yaş üstü vatandaşların aşı programları da denetlendi. Aşı kampanyasında randevu sistemi kaldırılırken vatandaşlar kimlik ve iletişim bilgileri ile sağlıkçılara müracaat etti. Hayat Eve Sığar uygulaması ve E-Nabız Sistemi üzerinden aşı sorgulaması yapılarak uygun görünen vatandaşlar sırasıyla barkot kaydı ile aşılarını oldu. Köylerde insanları kente gelme noktasındaki yaşadıkları ulaşım sorunu nedeniyle vatandaşların işini kolaylaştırmak ve sağlık faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak adına aşı programının devam ettirileceği öğrenildi.

STK'ların desteklediği programa vatandaşlar ilgi gösterdi

Aşı programını desteklediklerini ve köyde yaşayan vatandaşların aşıya ilgi gösterdiğini belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, köyde yaşayan vatandaşların ulaşım ve iletişimde olumsuzluklarla karşılaştığını belirterek, "Hem ilimizde hem ülkemizde hem de dünyada çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Sayın valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla birlikte Halk Sağlığı Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte bugün Acıpınar köyünde Kovid-19 aşı programına katıldık. Bizde sivil toplum örgütü olarak bu programı destekliyoruz. Tabi köylerde insanların vakit bulamaması şehre gidememeleri, yaz aylarında hasat zamanı olduğu için randevu noktasında sıkıntı çekmeleri bizi böyle bir kampanyaya itti. Randevu yok, beklemek yok, hiçbir sıkıntı olmadan aşılarımızı yaptırıyoruz. Acıpınar köyünde 205 civarında insanımıza Kovid-19 aşı uygulaması yaptık. İnşallah diğer köylerde bu aşı uygulaması devam ederse, bizlerde bu programa destek vereceğiz" dedi.

Torunu 19 yaşındaki Vahide ile gelerek aşısını minibüsün içerisinde olan 85 yaşındaki Vahide Koç, "Devletimize şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Köyümüze, milletimize hayırlı olsun. Başka ne diyeyim. Her şeyimizi veriyor. Vazifelerimizi yapıyor, hizmetlerimizi yapıyor Allah razı olsun. Başka ne diyeyim" diye konuştu.

80 yaşındaki Ahmet Zengin ise, "Hizmetlerden dolayı hepinize candan teşekkür ediyoruz Acıpınar halkı olarak. Daha ne yapayım. Bundan iyi hizmet verilmez. Teşekkür ediyorum hepinize, canla başla bizim için çalışıyorsunuz. Hepinize candan teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can