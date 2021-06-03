Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, sol ön lastiği patlayarak, yerinden fırlayan boş yolcu otobüsü, şarampole devrildi.

AKSARAY'da, sol ön lastiği patlayarak, yerinden fırlayan boş yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada şoför ve 2 otobüs personeli yaralandı. 

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Niğde- Ankara otobanı Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya giden Uğur Öztürk (42) yönetimindeki 34 ZZ 4430 plakalı, Metro Turizm firmasına ait boş yolcu otobüsü, sol ön lastiğinin patlayıp, yerinden fırlamasıyla şarampole devrildi. Kazada şoför Uğur Öztürk ve otobüs personeli Murat İnce (53) ile Muhyettin Yağız (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

'OTOBÜS DİĞER TARAFA DEVRİLSE TIR BİZİ BİÇERDİ'Yaralı sürücü Uğur Öztürk, "Lastik patladı ve bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Aracın ön kısmından ses geldi ve araç dengeyi kaybederek, şarampole devrildik" dedi.

Yaralı muavin Muhyettin Yağız ise "Aracın sol ön tekeri yerinden çıktı. Şoför, aracı toparlamaya çalıştı. Kaza olmadan önce şoför, su istedi, ona su verdim. O sırada sol lastikten ses geldi. Sürücü aracı toparlayamadı ve bariyere çarparak yan yattı. Eğer otobüs diğer tarafa devrilseydi TIR bizi biçerdi" diye konuştu.

 


Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Muharrem İnce Hasan Polatkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:21:32. #1.15#

title