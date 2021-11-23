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Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

U.C. (47) idaresindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon, Bağlıkaya beldesi girişinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Eslem Cengiz'e (14) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cengiz, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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