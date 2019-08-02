Aksaray'da ilaçlama çalışmaları

Aksaray Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere yönelik kentte ilaçlama çalışması yapıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin uygulamalarında kapsamı daha da genişlettiklerini söyledi.

Havaların ısınması ile birlikte başlatılan ilaçlama çalışmalarını artırdıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız ekibimizle 48 mahallemizin tamamında devam edecek. Halk sağlığını korumak ve zararlı haşerelerin önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını 5 araç ile 48 mahallede belirlenen tüm noktalarda gerçekleştiriyoruz. İnsan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar kapsamında karasinek ve sivrisineke karşı, hava şartlarına bağlı olarak Aksaray'ın tamamında mücadele devam edecek."

Kaynak: AA