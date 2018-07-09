Aksaray'da İçme Suyu ve Altyapı Yatırımları

Aksaray'da içme suyu ve altyapı projelerine 210 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 4 yılda DSİ tarafından yaptırılan içme suyu projeleri dahil toplamda 210 milyon lira tutarında altyapı yatırımı yapıldığını söyledi.

İçme suyu ve Atıksu Arıtma Tesisi projeleri sürerken su ve kanalizasyon şebekelerinin yenileme çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini belirten Yazgı, şöyle devam etti:

"Bu güne kadar 133 bin 815 metre içme suyu altyapı çalışması yaptık. Şehrimizin altyapı eksilerini tamamlamak adına Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü son dört senede toplam 87 bin 500 metre kanalizasyon, 25 bin metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplamda 112 bin 500 metre de şebeke hattı döşemiştir. Yapılan kanalizasyon şebekeleri ile şehir genelinde yaklaşık 2 bin 200 binanın parsel bağlantısı yapılmıştır."

2014 yılında Aksaray genelinde 119 olan tatlı su çeşmesi sayısını 153'e çıkardıklarını aktaran Yazgı, eskiyen 40 çeşmenin de onarılarak vatandaşların kullanımına uygun hale getirildiğini bildirdi.