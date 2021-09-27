Son Dakika | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mevlüt Topal (31) idaresindeki 68 BS 532 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Atalay Andıç (23) kontrolündeki 68 ABR 466 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi 4658. Sokak'ta çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Andıç hayatını kaybetti, Topal'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.