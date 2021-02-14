Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi
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Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi

14.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:53

Aksaray'da istediği parayı vermeyince karısına sinirlenen adam, eşinin önce saçlarını kesti, ardından bıçakla yaralayarak eve kilitledi. Balkona çıkıp yardım isteyen kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, balkona dayadıkları merdivenle yaralı kadını kurtardı.

Korkunç olay, Kılıçarslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Negüm A.'dan para isteyen Savaş A. istediği parayı alamayınca eşini darbetti. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla eşinin saçlarını kesen Savaş A., daha sonra eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

MAHALLELİDEN YARDIM İSTEDİ

Eşini eve kilitleyen Savaş A. olay yerinden kaçtı. Darbedilen ve bıçakla yaralanan Negüm A., çıktığı balkonda gözyaşı dökerek vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KADINI BALKONDAN KURTARDILAR

Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, itfaiye ekipleri balkona uzattıkları itfaiye merdiveni ile yaralı kadını aşağıya indirdi. Adreste hazır bekleyen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeye alınan kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU İYİ

Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede Savaş A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi
Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi
Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi
Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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