Aksaray'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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Aksaray'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Aksaray'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Aksaray'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aksaray'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aksaray Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Vali Aydoğdu burada yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının başladığı günden bugüne kadar hepimiz çok zor günler yaşadık. Bugünlere geldik. Kurban Bayramı arifesindeyiz. Cenab-ı Allah huzurla, mutluluk içerisinde bayram geçirmeyi hepimize nasip etsin." diye konuştu.

Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki heyet daha sonra A.Kadir Üçyıldız Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile bayramlaştı.

Ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Vali Aydoğdu, milletvekilleri ve beraberindekiler ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma ve Emniyet teşkilatı ile de bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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