: Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

27.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:51

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.Türkiye'de ise Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya altına alındı.

ACİL SERVİSTE ALARMA GEÇİLDİ

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de koronavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişitedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı.

PERSONELE MASKE DAĞITILDI

Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Çin genelinde 82 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 835 kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli hastalığın' görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA

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