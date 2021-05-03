Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti

Aksaray'da down sendromlu çocuğunu parka götüren baba, AFAD Aksaray İl Müdürü Cezmi Türkmen'in çocuğunun önünde kendisine hakaret ettiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kendisini çeken babaya AFAD ekibinden bir kişinin, "Şikayet ederken AFAD Müdürü Cezmi Türkmen dersin!" demesi de tepkilere neden oldu. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Aksaray Valisi ve AFAD Müdürü aileyi ziyaret etti.

Aksaray'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde tepki çeken bir olay yaşandı. Bir baba Down sendromlu çocuğunu dışarı çıkarttığı için AFAD Müdürü Cezmi Türkmen'in kendisine hakaret ettiğini belirtti.

AFAD EKİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baban "Down sendromlu özel bir çocuğa sahibim. AFAD Müdürü Cezmi Türkmen çocuğumu çıkardım diye bana etmediği hakaret kalmadı" ifadelerini kullandı. AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen tarafından hakarete uğrayan vatandaş, İçişleri Bakanlığı genelgesinin 27'nci maddesini hatırlattı.

Ekipten bir kişi ise kendisini çeken babaya, "Şikayet ederken AFAD müdürü Cezmi Türkmen dersin!" demesi tepkilere neden oldu.

VALİ'DEN BURAK VE AİLESİNE ÖZÜR ZİYARETİ

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte kısıtlamalar kapsamında AFAD ekibinin araçtan yaptığı anonstan ve yaşananlardan korkarak tedirgin olan özel çocuğa AFAD ekibi ile özel bir ziyaret yaptı.

Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yılı aşkındır salgınla mücadele ediyoruz. Her şeyden, en çok da sevdiklerimizden mahrum kaldık. Bütün dünya zor günlerden geçiyor. Sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere güvenlik, AFAD ve tüm birimlerimizle her türlü fedakarlığı vererek sahadayız. Hepimizin tek gayesi var. En az hasarla ve el birliği ile bu günleri geride bırakmak. Zaman zaman istemeden de olsa kırgınlıklar, dargınlıklar olabiliyor.

Sonuçta Şehri-i Süleha'nın sakinleriyiz. 'İnsanlık hali' diyebilmeliyiz. Biz birlikte kocaman bir aileyiz. Düşmüş olan kan şekerimizi baklava ile yükselttik. Ama daha tatlısı Burak'a sarılmak bütün yorgunluğumuzu aldı. Ayrıca konuşabilmek, anlayabilmek, erdemli olmanın binlerce yolu var. Bir tanesini de Burak evladımızın vesilesi ile yapmış olduk. 'Kusura bakmayın, siz de haklısınız' diyebilmek ne güzel şey."