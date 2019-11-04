Akşam Okulu Filmi

04.11.2019 09:57

Başarılı bir ızgara satıcısı, günün birinde hayatını değiştirme kararı alır. Hayattan daha fazlasını istediğini fark eden adam, bu konuda ilk adım olarak bir akşam okuluna yazılır. Amacı ise GED sertifikası alabilmek ve liseden mezun olabilmektir. Kendi sorunlarıyla boğuşmakta olan Kerry isimli bir kadının öğretmenliğini üstlendiği akşam okulu gerçekten hayat değiştirebilecek midir?

Yönetmen: Malcolm D. Lee

Senaryo: Kevin Hart, Harry Ratchford, Joey Wells, Matthew Kellard, Nicholas Stoller, John Hamburg

Oyuncular: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Romany Malco, Taran Killam, Megalyn Echikunwoke, Al Madrigal, Mary Lynn Rajskub, Keith David, Anne Winters, Fat Joe, Ben Schwartz , Yvonne Orji, Bresha Webb, Jeff Rose, Donna Biscoe , Owen Harn, Zachary Osterman, Janet Metzger, Tim Ware, Miriam Kulick, Curtis Washington, Maria Legarda, Brad Burroughs, Robert Larriviere, Faith Dillon, Bryan Brendle, Chris Hlozek, Tilda Del Toro, Bryan Gael Guzman

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Night School

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 111 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com