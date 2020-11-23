Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazı kaçta? Akşam namazı kılınışı

Akşam Namazı, İslam'ın beş şartından ikincisi olan namazın 5 vaktinden birisidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak buyurulan bu beş vakitten biri olan akşam namazı Müslümanlar tarafından her gün güneşin batışıyla birlikte kılınmaya başlanır. Peki akşam namazı kaç rekattır, ne zaman ve nasıl kılınır?

Namaz, beden ile yapılan ibadetlerden biridir ve Kur'an-ı Kerim'de öneminden sık sık bahsedilir. Namaz, dua etmek, af dilemek ve yalvarmak gibi anlamlara gelir. Akşam namazı da kulun Allah'tan af dileyebileceği, dua edebileceği ve ona niyetleri doğrultusunda yalvarabileceği bir zaman dilimidir. Peki akşam namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Namaza yeni başlayacaklar ya da akşam namazını doğru rekatlarda doğru şekilde kılmak isteyenler için detaylar yazımızda.

AKŞAM NAMAZI VAKTİ

Akşam namazı, namazın beş vaktinden birisidir ve kendi vaktinde kılınması farz olarak verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de "Şüphesiz namaz, mü'minlere belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılındı" (Nisa 4/104) olarak her namazın kendi vaktinde kılınması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır.

Akşam namazı vakti nedeniyle Müslümanlıkta günün ilk namazı olarak kabul edilir.Bunun sebebi ise İslamiyet'te gecelerin gündüzlerden önce gelmesidir. Ebû Hanîfe'ye göre akşam namazı güneşin batışından itibaren ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam etmektedir. Burada bahsedilen ufuğu da kırmızılıktan sonraki beyazlık olarak tasvir etmiştir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ise "Akşam namazının başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur" (Tirmizî, Salât, 2; 282) olarak buyurmuştur. Bu rivayete göre de Hz. Muhammed (s.a.s.) yatsı namazını da ufuk kaybolduktan sonra kılmaktaydı.

Her namazın bir başlangıç vakti olduğu gibi bir de bitiş vakti vardır. Akşam namazı akşam ezanı okunduktan sonra yani güneşin batışından sonra kılınmaya başlanır. Akşam namazının bitiş zamanı ise yatsı vaktinin başlangıcı olarak belirtilir. Yani akşam namazı yatsı vaktine kadar kılınabilir fakat son ana bırakılmaması önerilir. Akşam namazı ikindi namazı ve yatsı namazı arasında kılınır ve diğer namazlara nazaran en kısa süren namazdır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı nasıl kılınır sorusu kadınlar ve erkekler için farklı farklı araştırılmaktadır. Bunun cevabı ise, akşam namazı kılınışının hem kadınlar hem de erkekler için aynı olmasıdır. Akşam namazı, akşam ezanı okunduktan sonra herkes için aynı şekilde 5 rekat olarak kılınılmaktadır. Bu namazı da diğer namazlar gibi camiide kılmak en faziletlisidir. Ama diğer tüm namazlar gibi evlerde ve mescit gibi yerlerde de kılınabilmektedir.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusunun cevabı da diğer namazlar gibi farklı olacaktır. İslamiyet'te farz olan her namazın rekat sayısı farklıdır. Akşam namazı ise toplam 5 rekat olarak kılınır. Bu rekatlar; 3 rekat farz ve 2 rekat da sünnet olarak buyurulmaktadır. Bu namazda öncelikle 3 rekat farz kılınır, daha sonra da kalan 2 rekat sünnet kılınır.

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunu ve rekatlarını detaylı olarak anlatmak gerekirse:

Akşam Namazının 3 Rekat Farzının Kılınışı:

1. Rekatının Kılınışı:

- 1. Rekata öncelikle niyet edilerek başlanır: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya"

- İftitah Tekbiri getirilir. İki elin avuçları baş parmaklar kulak memesine değecek şekilde açılır ve "Allah'u Ekber" denir.

- İlk olarak "Sübhaneke" okunur.

- Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim"

- "Fatiha Suresi" okunur.

- Zamm-ı sure yani Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet olacak şekilde bir sure okunur.

- Allah'u Ekber diyerek Rüku'ya gidilir ve 3 defa"Subhane Rabbiyel Azim" denir.

- Son olarak Secde edilir, doğrulur ve tekrar Secde edilir. Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- Tekrar Allah'u Ekber denir ve bir sonraki rekat için ayağa kalkılır.

2. Farz Rekatının Kılınışı:

- Öncelikle ayağa kalkılır ve Kıyam'a durulur.

- Besmele çekilir: Bismillahirrahmanirrahim

- "Fatiha Suresi" okunur.

- Zamm-ı Sure okunur: Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet

- "Allah'u Ekber" denir ve Rüku'ya gidilir. 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

- Rüku'dan doğrulunur ve "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

- "Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secde sırasında 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- Tekrar "Allah'u Ekber" diyerek doğrulur, oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secde'de yine 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Otururken "Ettahiyyatu" okunur: Ettehiyyâtu lillâhi ve's-salevâtu ve't-tayyibâtu esselâmu 'aleyke eyyuhe'n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu 'aleynâ ve 'alâ 'ıbâdillâhi's-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden 'abduhû ve rasûluh.

- Son olarak tekrar "Allah'u Ekber" denir ve 3. farz rekatı kılınmak için ayağa kalkılır.

3. Farz Rekatının Kılınışı:

- Ayağa kalkarak Kıyam'a durulur ve besmele çekilir. "Bismillahirrahmanirrahim"

- Fatiha Suresi okunur.

- "Allah'u Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir ve Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan doğrulduktan sonra "Semi Allahulimen Hamide Rabbena lekel Hamd" denir.

- "Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secdedeyken 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeden doğrulunur. Doğrulduktan sonra oturulur ve yine "Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir. Secdede tekrar "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- "Allah'u Ekber" denir ve tekrar oturulur. Oturulduğu sırada Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

- Önce sağa sonra da sola "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam verilir.

- En son "Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" diyerek farz rekatları sonlandırılır ve Sünnet rekatlarına geçmek için ayağa kalkılır.

1. Sünnet Rekatının Kılınışı:

- İlk önce niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

- "Allah'u Ekber" denilerek İftitah Tekbiri getirilir ve namaza başlanır.

- "Sübhaneke" okunur.

- Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahir rahmanir rahim"

- Fatiha Suresi okunur ve Fatiha Suresi'nin ardından Zamm-ı Sure, yani Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.

- "Allah'u Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rüku sırasında 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

- Rüku'dan doğrulduktan sonra "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena lekel Hamd" denir ve secdeye gidilir.

- "Allah'u Ekber" diyerek Secdeye gidilir. Secde sırasında 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- "Allah'u Ekber" diyerek secdeden doğrulunur ve oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denir ve tekrar secdeye gidilir. Her secdede muhakkak 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- "Allah'u Ekber" denir ve sünnetin 2. rekatı için ayağa kalkılır.

2. Sünnet Rekatının Kılınışı:

- Ayağa kalkılır ve 2. Sünnet rekatı için Kıyam'a durulur.

- Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

- Fatiha Suresi okunur ve ardından Kur'an-ı Kerim'den 1 Sure yani Zamm-ı Sure okunur.

- "Allah'u Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir ve 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

- "Allah'u Ekber" diyerek Rüku'dan kalkılır ve 3 defa "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena lekel Hamd" denir.

- "Allah'u Ekber" diyerek Secde'ye gidilir.Secdedeyken 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- "Allah'u Ekber" denir ve secdeden doğrulunur. Sonra tekrardan "Allah'u Ekber" denilir ve tekrar secdeye gidilir. Secdede yine "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

- "Allah'u Ekber" diyerek oturulur veEttahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

- Dualar okunduktan sonra son defa "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek önce sağa sonra da sola selam verilir. Selamlardan sonra namaz sonlanır.