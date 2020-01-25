Aksa Doğalgaz'dan Elazığ depremi doğal gaz önlemleri hakkında açıklama Açıklaması

25.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:08

Aksa Doğalgaz, Elazığ ve hizmet bölgesi içerisinde depremin hissedildiği diğer illerde gaz akışında bir sorun yaşanmadığını, abonelerine sundukları gaz arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin herkesi derinde üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrasında ekiplerimiz acil durum teyakkuzuna geçmiştir. Aksa Doğalgaz olarak, saha ekiplerimizle bölgede hasar gören veya yıkılan yapıların doğal gaz arzını bina önlerindeki doğal gaz kutularından önlem amaçlı kesmekte, doğal gaz şebekesinin güvenliği açısından gaz kaçağı tespit araçlarımızla 7/24 cadde ve sokaklarda tarama işlemi yapmakta ve idari yönetimlerle koordineli çalışarak olası olumsuzluklara karşı hazır bulunmaktayız.

Elazığ ve hizmet bölgemiz içerisinde depremin hissedildiği diğer illerde gaz akışında bir sorun yaşanmadığını, abonelerimize sunduğumuz gaz arzının kesintisiz devam ettiğini belirtir; vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA