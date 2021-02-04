Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle!

Yayınlandığı ilk günden dikkat çekmeyi başaran dizi Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep son bölüm izle!

Yayınlandığı ilk günden dikkat çekmeyi başaran dizi Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden takip edebilirsiniz.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan'ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret'in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti.

Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.

Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak?

Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi?

Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek'in ameliyatı başarılı geçecek mi?

AKREP SON BÖLÜM İZLE!

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!