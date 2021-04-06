Akrep Erkeği Özellikleri: Akrep Burcu Erkeği Özellikleri

Akrep burcu erkeği özellikleri sayfamızdan akrep erkeği ile akrep kadını ilişkilerini bulabilirsiniz. Çoğunlukla şiddetli bağımsızlıkları nedeniyle bir ateş burcuyla karıştırılan Akrepler, aslında son derece duygusal ve hassas bir su burcudur. Korkutucu olsalar da, Akrepler aynı zamanda isteyebileceğiniz en sadık arkadaşlar ve ortaklardır ve en hırslı işaretlerden biri olarak, bağlantılar kurma ve otantik benlikleri olma konusunda harikalar.

Akrep Nedir?

Akrepler 23 Ekim - 21 Kasım arasında doğar. Akrep kişiliği, yoğunlukları ve sert olma eğilimleri nedeniyle genellikle yanlış anlaşılır.

Bununla birlikte, Akrepler son derece duygusaldır ve samimiyet ister. Güçlü bir mevcudiyetleri ve talepkar kişilikleri var ve gizem tutkusu onları en ilginç işaretlerden biri yapan şeydir.

Akrep Erkeği Özellikleri:

Akrep'in kendine güveni bazı çiftler için bir engel olabilir, ancak aynı derecede kendine güveniyorsan, bu adamla kendine güvenebilirsin. Akrep'in eşinden beklediği veya istediği son şey kendinden şüphe etmektir. Dünyayı kendi yanında deneyimlemek için bir eşitliğe ihtiyacı var. Daha yaygın erkek Akrep özellikleri şunları içerir:

Aşırı kıskançlık

Affedememe

Yoğun

Rekabetçi

Oldukça cinsel

Şiirsel ve düşünceli

Akrep Kişilik Özellikleri

Akrepler son derece derin ve duygusal insanlardır ve yaptıkları her şeyde yoğundurlar . Doğal liderlerdir ve çok ciddi olabilirler; Akrepler, yoğunlukları nedeniyle en ilginç işaretlerden biridir ve onları ayrı kılan, farkında olunması gereken bazı önemli Akrep özellikleri vardır.

Pozitif Akrep Özellikleri

Akrepler sert fikirli ve ısırıcı olarak bilinirler, ancak aynı zamanda onları harika arkadaşlar ve genel olarak başarılı insanlar yapan birçok olumlu özelliğe de sahiptirler.

Belirlenen

Belirleme, en iyi bilinen Akrep özelliklerinden biridir. Bir Akrep bir şey istediğinde, onun peşine düşer ve geri çekilmez . Bir Akrep'i bir kez zihinlerini bir şeye koyduktan sonra durduramayacak pek bir şey yoktur ve bir hedef peşinde koşarken benzersiz bir odak noktası vardır.

Cesur

Bir sıkıntı zamanında yanınızda bir Akrep'ten daha iyi kimse yoktur. İkinci bir düşünce olmadan tehlikeyle karşılaşırlar ve zorlu görevler için her zaman ilk gönüllü olurlar. Özellikle aile ve arkadaşlara yardım etme söz konusu olduğunda, Akrep kişiliği, kavgaya ilk atlayanların onlar olduğu anlamına gelir.

Sadık

Bir Akrep birisine veya bir şeye bağlıysa, ona sadık kalır. Güvenlerini kazanmak zordur, ancak birine güvendiklerinde, tüm benliklerini o kişiye adarlar ve arkadaşlarının, ailelerinin ve ortaklarının yanında olmak için klasik kararlılıklarını uygularlar.

Dürüst

Akrepler bir hataya karşı dürüsttür. Ne olursa olsun her zaman doğruyu söylerler ve başkalarının sahtekarlıklarından nefret ederler. Başkalarına olduğu kadar kendilerine karşı da dürüst oldukları için çalan ve aldatan insanlara da tahammül edemezler.

Hırslı

Akreplerin şiddetli olduğu biliniyor. Bunlar sabit fikirli olan hedeflerine ulaşmada ve bunlar yüksek bu hedeflere ayarlayın. Akrepler hayatlarında sınırlar görmez veya koymaz ve kimsenin onlara istedikleri bir şeyin mümkün olmadığını söylemesine izin vermezler.

Negatif Akrep Özellikleri

Sembolleri olan akrep gibi, Akrepler de saldırıya geçinceye kadar bilgi ve güven toplama eğilimindedirler. Akreplerin ve hayatlarında Akrepler olanların bazı sert niteliklerinin farkında olmaları gerekir.

Kıskanç

Akrepler, kıskançlık dahil her şeyi yoğun bir şekilde hissederler. Kararlılıklarının ve zekalarının onlara istediklerini elde etme hakkı verdiğini düşündükleri için kıskanmakta hızlıdırlar. Başkalarının başarılarını kendilerininkiyle karşılaştırmamakta zorlanırlar ve her şeyin bir rekabet olduğunu düşünürler .

Gizli

Akrepler kartlarını asla göstermez. İnanılmaz derecede dürüstler, ancak herhangi bir kırılganlık göstermekten hoşlanmazlar , özellikle de emin olmadıkları insanlarla. Hislerini, planlarını ve fikirlerini kendilerine saklamaya eğilimlidirler, bu yüzden hayatın satranç maçını kazanma zamanı geldiğinde, Akreplerin bir ayağı vardır. Bununla birlikte, bu aynı zamanda insan olarak başa çıkmayı zorlaştırır.

Küskün

Başka biri Akrep'in arzuladığı bir şeyi aldığında, kıskanabileceğini biliyoruz. Üstelik hiç kimse bir Akrep gibi kin tutmaz. İhanetleri kişisel olarak ve aksaklıkları ciddiye alırlar ve çoğu zaman kendilerini algılanan kusurlar için başkalarına kızarken bulabilirler.

Kontrol

Akrepler kontrolde olmayı sever. Şiddetleri ve yoğunluğu, neyin en iyi olduğunu bildiklerini düşündükleri anlamına gelir ve hayatlarındaki insanlar genellikle kendilerini Akrep'in parmağının altında bulacaklardır. Akrepler ayrıca başkaları tarafından kontrol edilmekten nefret eder ve tüm durumlar üzerinde kontrole ihtiyaç duyar.

İnatçı

İnatçılık yararlı bir özellik olabilir, çünkü bu Akreplerin zeminde durması ve ilkelerine bağlı kalması anlamına gelir. Ancak, yollarını ve fikirlerini değiştirmekte de yavaştırlar ve taviz vermekten hoşlanmazlar . Düşündükleri ve sevdikleri şeye odaklanırlar ve yeni şeyler denemeye kolayca ikna olmazlar.

İlişkilerde Akrep Özellikleri



Akreplerin üstesinden gelmenin zor olabileceğini ve gizli kalabileceklerini biliyoruz. Akreplerin ilişkiler hakkında nasıl hissettiği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, Akreplerle bağlantı kurmanıza veya kendiniz bir Akrep iseniz nasıl daha iyi bir arkadaş, ortak veya çalışan olacağınızı öğrenmenize yardımcı olabilir.

Romantik İlişkiler

Akrepler, ilişkiler söz konusu olduğunda gelenekseldir ve ciddi taahhütleri tercih ederler . İlişkilerinde sevgi ve sadakatlerini verirler, ancak romantizm söz konusu olduğunda ya ya hep ya hiçtirler. Nerede durduklarını bilmek isterler ve oyunlara ve manipülasyona çok az toleransları vardır veya hiç toleransları yoktur.

Platonik İlişkiler

Akrepler kötü şöhretli kontrol manyaklarıdır, bu nedenle platonik bir ilişkide doğal olarak dizginleri almaya çalışırlarsa şaşırmayın. Sadıktırlar ve insanlarla derin bir duygusal ve entelektüel düzeyde bağlantı kurarlar . Dürüstlük, her tür ilişkide Akrepler için anahtardır ve ihtiyaç duyduğunuzda bir Akrep'in ortaya çıkacağından emin olabilirsiniz.

Profesyonel İlişkiler

İş yerinde, Akrep kişiliği hiçbir şeyin yoluna çıkmasına izin vermez. Bir Akrep, işte rekabetle büyür ve kendi ilkelerine dayanarak ve başarmak istedikleri için yukarıda ve öteye gidecektir. Bununla birlikte, Akrepler kurnazdır ve bir şey veya biri ana planlarının önüne geçerse geri durmazlar .

Akrep için tavsiyeler



# 1: Hiç kimse her zaman kontrol edilmekten hoşlanmaz. İş yerinde olduğu gibi yapabileceğiniz alanlarda kontrolü ele almayı öğrenin, ancak ilişkilerinizdeki dizginleri gevşetmeye odaklanın . Sırf uğruna kendi yollarınıza bağlı kalmak yerine, başkalarından öğrenmek için kendinizi açın.

# 2: Kendi duygularınızdan korkmayın. Duygusal kırılganlığı ifade etmek korkutucu olabilir, ancak duygusal olarak yoğun bir insansınız ve duygularınızı hayatınızdaki insanlarla net bir şekilde iletmek, onlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır.

# 3: Kendinizi iyi bir mizah anlayışı olan rahat insanlarla çevreleyin. Kendi mizah anlayışınızın çok esprili olsa da biraz karanlık olabileceğini biliyoruz, bu nedenle keskin dilinizi rahat ama yine de sizi tamamen anlayan insanlarla dengeleyin.

# 4: Bağışlama üzerinde çalışın. Başkalarıyla gerçekten bağlantı kuruyorsunuz ve birileri size zarar verdiğinde veya üzüldüğünde bunun acı verdiğini biliyoruz. Küçük ihlalleri bırakmayı öğrenin. Bu, ilişkileri sürdürmenize yardımcı olacak ve ayrıca kendinize bu kadar sert davranmamayı öğretecektir.

# 5: Başarılarınızı kutlayın ama övünmeyin. Başarılarınızı paylaşmak için hayatınızdaki birkaç önemli kişiye güvenin ve onları yakın tutun. Rekabetçi veya kızgın hissetmediğiniz kişiler olmalıdır.

Bir Akrep ile İlişki Kurmak İçin İpuçları

# 1: Bir Akrep kişiliğiyle iyi geçinmek için , yerinizi koruyabildiğinizi göstermek önemlidir. Akrepler, kendileri için ayağa kalkan ve hiçbir şeyi engellemeden bunu olduğu gibi söyleyebilen insanlara saygı duyar .

# 2: Bir Akrep'e karşı dürüst olmak da önemlidir. Dürüstlük, Akrep'in temel özelliklerinden sadece biri değil, aynı zamanda en önemli değerlerinden biridir. Akrepler iyi yanıt vermeyecek veya sahtekârlık hissettiği biriyle bağlantı kurmayacaktır.

# 3: Hayatınızdaki Akrep, sert veya kritik olarak karşımıza çıkabilir ve bu, Akrep kişiliğinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu davranışın nereden geldiğini anlamayı öğrenin; Büyük olasılıkla kendileri veya ilişkinizle ilgili kendi güvensizliklerinden kaynaklanıyor.

# 4: Akrep burcunun hırs ve kararlılık özelliklerini destekleyin. Onları desteklerseniz size saygı duyacaklar, aynı zamanda kendi hedeflerinizin ve hırslarınızın peşinden gideceklerdir. Akrepler doğal olarak otoriter olabilir, bu yüzden onlara eşit olduğunuzu göstermek onların saygısını kazanmanıza yardımcı olur.

# 5: Akrep'in egosunu kontrol altında tutmaya yardım edin. Vahşi koşmasına izin verildiğinde, Akrep egosu onların en büyük çöküşü olabilir. Onlara karşı dürüst ve açık olun ve onlara tıpkı bizim gibi olduklarını hatırlatın - ama nazikçe, çok hassas insanlar olduklarını.

Özet: Akrep Özellikleri

Bir Akrep iseniz, sizden önce gelen hırslı insanlar, Akreplerin ne kadar azimli ve dinamik olduklarını zaten kanıtlamış olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Bill Gates, Hillary Clinton ve Kris Jenner, dünyaya damgasını vuran çok çalışkan Akreplerdir. Öyleyse, Akrep benliğiniz olun veya hayatınızda Akrep'i kucaklayın ve onların yerlere gittiğini hatırlayın.